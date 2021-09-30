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عبد السلام:

خطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصارودفع تعويضات

خطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصارودفع تعويضات
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض التأكيد على ان هناك خطوات للسلام يجب التعامل معها ولايتم التغافل عنها لمن اراد السلام.

العالم- اليمن

وقال محمد عبدالسلام في تغريدة له على "تويتر "من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات، ولن يتحقق سلام بدون ذلك.

واضاف :شعبنا اليمني هو في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد،وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال ولن يقبل بأقل من حقه المشروع.

من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات، ولن يتحقق سلام بدون ذلك.

شعبنا اليمني هو في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد،وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال ولن يقبل بأقل من حقه المشروع.

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