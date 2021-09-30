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حماس : جرائم الاحتلال المستمرة ستزيد شرارة المواجهة

حماس : جرائم الاحتلال المستمرة ستزيد شرارة المواجهة
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس في جنين خالد الحاج على أن إمعان الاحتلال في جرائمه في مدن وبلدات مخيمات الضفة إضافة لما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس سيزيد من شرارة مواجهة الاحتلال، خاصة في جنين التي تمثل رافعة حقيقية للمقاومة.

العالم- فلسطين

وقال القيادي الحاج في تصريح صحفي: إن الاحتلال واهم إذا اعتقد أن ما يقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ستخمد لحظة الوعي الشبابية بحقه الوطني وبهويته وبمقدساته.

وأوضح الحاج أن الاحتلال يقع في شر أعماله، لأن ذلك الوعي تحصل عليه الشباب نتاجا لمعركة سيف القدس الذي كان لها عظيم الأثر على تعزيز روح المقاومة في الشباب.

وأشار الحاج إلى أن جنين ومخيمها كانت دوما رافعة حقيقة للمقاومة والوحدة الوطنية، مشددا على أن كل سيوف ظلم العدو ستتكسر على صخرة الصمود في جنين والضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والقطاع لأن حقنا أصيل والاحتلال طارئ ودخيل.

وعد أن هؤلاء الشباب المقاوم لا ينتظرون قرارًا حتى يقاوموا الاحتلال، بل إن ما يوجههم ويقودهم ويحركهم هو ما يرتكبه الاحتلال من جرائم.

وأضاف الحاج: "إن استمرار تعرض مدن وبلدات الضفة الغربية ومخيماتها للاجتياحات وما يترتب على ذلك من ارتقاء الشهداء ومعتقلين ومزيد من الجرحى وتخريب للممتلكات، وإمعان الاحتلال في جرائمه في كل شبر من فلسطين، إضافة لما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتدنيس وتقسيم زماني ومكاني وتهويد للمدينة المقدسة، كل ذلك سيزيد من شرارة مواجهة ومقاومة الاحتلال".

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