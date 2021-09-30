الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

"Flight Radar24":

أول رحلة تجارية بين البحرين والكيان الإسرائيلي تعبر السعودية

أول رحلة تجارية بين البحرين والكيان الإسرائيلي تعبر السعودية
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع Flight Radar24، لتتبع حركة الطائرات حول العالم، بأن الطائرة التابعة لشركة Gulf air البحرينية، المتوجهة إلى الكين الاسرائيلي عبرت المجال الجوي السعودي.

العالم- البحرين

وهذه الرحلة التي تحمل الرقم GFA972، هي أول رحلة تجارية من البحرين إلى الكيان الاسرائيلي.

هذا ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس إلى البحرين في زيارة تاريخية، يتخللها افتتاح سفارة الكيان في المنامة، وإجراء محادثات بين لابيد ونظيره البحريني.

وسيفتتح وزير خارجية النظام البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويائير لابيد، سفارة كيان الاحتلال في المنامة، كما من المتوقع أن يوقع قائمة بالاتفاقيات مع الموفد الصهيوني.

ووقع الكيان الاسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار اتفاقيات تطبع الذل في طعنة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ولحقت بهما المغرب والسودان.

روابط ذات صلة

البحرين ترفض الصهاينة

أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى البحرين

'مراسلون بلا حدود' تطالب السلطات البحرينية الإفراج عن السنكيس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان: ناقشنا مع بوتين التعاون في مجال الفضاء

أولوية السياسة الخارجية الإيرانية تطوير العلاقات مع دول الجوار

العراق يلجأ للمحاكم الدولية لإعادة قطعه الأثرية المنهوبة

الزهار: "سيف القدس" مهدت طريقنا نحو المعركة الكبرى مع الاحتلال

إيران وكوريا الجنوبية تبحثان الأموال المجمدة والاتفاق النووي

سورية حاضرة غدا في معرض 'إكسبو دبي 2020'