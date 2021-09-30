أول رحلة تجارية بين البحرين والكيان الإسرائيلي تعبر السعودية

العالم- البحرين

وهذه الرحلة التي تحمل الرقم GFA972، هي أول رحلة تجارية من البحرين إلى الكيان الاسرائيلي.

هذا ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اليوم الخميس إلى البحرين في زيارة تاريخية، يتخللها افتتاح سفارة الكيان في المنامة، وإجراء محادثات بين لابيد ونظيره البحريني.

وسيفتتح وزير خارجية النظام البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويائير لابيد، سفارة كيان الاحتلال في المنامة، كما من المتوقع أن يوقع قائمة بالاتفاقيات مع الموفد الصهيوني.

ووقع الكيان الاسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار اتفاقيات تطبع الذل في طعنة للفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ولحقت بهما المغرب والسودان.