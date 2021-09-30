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إثيوبيا تطرد 7 موظفين أمميين كبار

إثيوبيا تطرد 7 موظفين أمميين كبار
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة إثيوبيا سبعة موظفين كبار في الأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب فيها وطالبتهم بمغادرة أراضيها.

العالم-افريقيا

وأكدت الخارجية الإثيوبية على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن طرد هؤلاء الموظفين رفيعي المستوى في الوكالات الأممية يأتي بدعوى "تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية"، وطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة.

وتشمل القائمة السوداء ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة في البلاد، وموظفين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا وثلاثة من نوابها.

ولم تقدم الوزارة المزيد من التوضيحات بشأن دوافع قرارها، لكن من المرجح أنه يأتي على خلفية النزاع المتواصل بين حكومة أديس أبابا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المتمردة.

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