السعودية/صدور حكم إعدام جديد بحق معتقل منذ 6 سنوات بتهمة ملفقة

العالم- السعودية

واعتقلت السلطات السعودية الشاب مسلم المحسن يوم 23 نوفمبر 2015 بطريقة وحشية من مركز الأعراف للمواد الغذائية في مدينة العوامية شرق البلاد، ليشن بعدها إعلام النظام السعودي حملة شعواء ضد المعتقل ملفقاً ضده تهمة إطلاق النار على عنصر من رجال الأمن.

وفـنّـد حقوقيين وشهود عيان رواية النظام المزعومة، وقالوا إن النظام السعودي لم يقدم أيّ دليل على أن السلاح المزعوم يعود للمحسن ولا أن بصماته عليه إضافةً إلى عدم تحديد موقع ارتكاب المحسن للجريمة.

في ذات السياق، أشار بعض أهالي مدينة العوامية للمنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن المحسن معروفٌ بشخصيته المسالمة إضافةً إلى عدم وجود سوابق عنف ولا امتلاك أسلحة.

وذكرت مصادر حقوقية أن السلطات السعودية حرمت الشاب مسلم المحسن من جميع حقوقه منذ لحظة اعتقاله، وتعرّض للتعذيب والضرب المبرح في السجن، وأجبر تحت التعذيب على التوقيع على أفعال لم يرتكبها، وصولًا إلى المصادقة اليوم على إعدامه تعزيرًا في انكشاف جديد لحقيقة النظام السعودي الإجرامي.