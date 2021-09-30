"لابيد" في المنامة بعد التطبيع والانتخابات العراقية وزخم المرجعية الدينية

العالم- خاص بالعالم

وأصدرت العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين بيانات استنكار للزيارة وافتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة؛ معتبرة هذا الفعل استفزازا لمشاعر البحرينيين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعلان المفوضية العليا للإنتخابات في العراق أنها اتخذت جميع الإجراءات للحيلولة دون التلاعب في عملية الإقتراع في العاشر من شهر تشرين الأول القادم.

هذا فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انه سيشرف شخصيا على الأمن الانتخابي، مشددا على عدم السماح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.