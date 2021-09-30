شاهد: الانتخابات العراقية.. وزخم المرجعية الدينية

العالم- خاص بالعالم

المفوضية العليا للإنتخابات اتخذت جميع الإجراءات للحيلولة دون التلاعب في عملية الإقتراع، مشيرة وعلى لسان رئيسها عدنان جليل إلى أنها استبعدت مرشحين استخدموا آليات تابعة للدولة وأنها ترصد المخالفات بشكل يومي.

جليل لفت إلى أن من يشتري بطاقات الناخبين لا يمكن له التزوير والتصويت بها.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد انه سيشرف شخصيا على الأمن الانتخابي، مشددا على عدم السماح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها.

الكاظمي وصف خلال جلسة مجلس الوزراء موقف المرجعية الدينية الداعمة للمشاركة بالانتخابات بالدافع الكبير لإنجاح العملية الانتخابية معرباً عن الامتنان والعرفان للدور التأريخي الذي اضطلع به المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في حماية العراق.

الرئيس العراقي برهم صالح اعتبر ان الانتخابات التشريعية القادمة تمثل نقطة تحول وقال انها تمهد لمراجعة منظومة الحكم، مشيرا إلى أن العراق مرّ بظروف عصيبة والجميع يدرك ضرورة الإصلاح وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين.

صالح أشاد ايضا بموقف المرجعية الدينية من الإنتخابات، مؤكداً أن هذا الموقف جاء لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الإصلاح المنشود.

رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أكدت من جانبها الحرص على المتابعة المستمرة للتحضيرات للانتخابات البرلمانية العراقية، معربة عن تعاونها اللامحدود مع المفوضية العليا للإنتخابات في سبيل تحقيق انتخابات رصينة تحظى بثقة الشارع العراقي.

وكانت المرجعية الدينية العليا قد حثت في بيان الناخبين على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات، مؤكدةً أنها الطريق الأسلم للعبور إلى مستقبل أفضل.