الدوحة تعلن عقوبات على أشخاص مرتبطين بحزب الله تأسيا بواشنطن!

العالم- قطر

وأكدت الوكالة -حسب ما أعلنته- أنه "يأتي إصدار هذا القرار من النائب العام، في ضوء التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار وفاء دولة قطر بالتزاماتها وتنفيذا للقوانين القطرية والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة" حسب تعبيرها.



ولم يذكر القرار مزيدا من التفاصيل عن الكيان أو الأشخاص الذين أضيفوا للقائمة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، اعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها "فرضت عقوبات جديدة على أفراد يتصلون بحزب الله".

وقالت وزارة الخزانة أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات تتعلق بحزب الله، استهدفت مواطنين من قطر والسعودية والبحرين وفلسطينيين"، مضيفةً أن "الولايات المتحدة، ومن خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، بمشاركة حكومة قطر، حدّدت، في إجراءات منسّقة، شبكة مالية رئيسية لحزب الله مقرّها شبه الجزيرة العربية".

وتفرض أمريكا حصارا اتقصاديا على حركات المقاومة بهدف تأمين كيان الاحتلال الاسرائيلي، وتعتبر محور المقاومة خطرا على وجود هذا الكيان اللقيط الذي يعيش في كنف المساعدات الامريكية والاوروبية.