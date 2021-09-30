هل تحرك السعودية للتفاوض مع إيران فشلا لمشروع الإيرانوفوبيا بالمنطقة؟

العالم- خاص بالعالم

هذا هو الخبر الذي أوردته وكالات الانباء نقلاً عن مسؤولين عراقيين. وتأتي المحادثات الإيرانية السعودية بعد قطيعة دبلوماسية بين البلدين تعود إلى عام ألفين وستة عشر.

إيران من جهتها إعتبرت هذه المحادثات بأنها مؤثرة وفعالة وقالت إنها ترحب بإقامة علاقات حسنة مع دول منطقة خاصة مع السعودية.

ترى هل المحادثات الإيرانية السعودية هي بداية فصل جديد في العلاقات الدبلوماسية على صعيد المنطقة؟

وفي ظل المعادلات ذات المتغيرات المتعددة، كيف يمكن حل المواضيع الأساسية؟

البدايةُ من صحيفةِ وول ستريت جورنال ففي مقالٍ بعنوان.. بايدن حاصَرَ نفسَه في الزاويةِ بشأنِ الاتفاق النووي، كتبت تقول: إنَّ على بايدن إستخدامَ سياسةِ العصا بشكلٍ أكبَر والجزَرة بشكلٍ أقلَّ إزاءَ إيران وذلك في مؤشِّرٍ على الثقافةِ والنهجِ الذي يَتَّبِعُه الاميركان في تَبَنّي نظريةِ العَصا والجَزَرَة في سياستِهِم.

وكتب هذا الموقعُ الإخباريُّ الذي يَعتَمِدُ على مصادرَ صهيونية، أنَّ الاقتصادَ الإيراني يتعافى، وهذا سيَضَعُ الولايات المتحدة في موقفِ ضَعف، لذا يجب ممارسةُ أقصى قَدْرٍ من الضغطِ على إيران.

أما موقعُ بي بي سي العربية فقد أشارَ إلى أنَّ إيرانَ قَدَّمَت مقترحاتٍ ديناميكيةً بشأنِ تحقيق السلام في اليمن.

واشارَ هذا الموقعُ الإخباريُّ إلى الوضعِ الإنسانيِّ الصعبِ في اليمن وقال إنه منذ عامِ ألفيْنِ وخمسةَ عَشَرَ يَمُرُّ اليمنُ بظروفٍ صعبةٍ بسببِ هجماتِ التحالفِ بقيادةِ السعودية، وهناك حاجةٌ إلى إطلاقِ مفاوضاتٍ جادَّةٍ وبنّاءةٍ لإنهاءِ هذه الحرب، وأنَّ موضوعَ إحلالِ السلامِ في اليمن هو من بينِ القضايا الجادَّةِ في المحادثاتِ الثنائيةِ بين إيرانَ والسعودية.

قناةُ فرانس 24 تناوَلَت هي الأُخرى موضوعَ إجراءِ محادثاتٍ بناءةٍ من قِبَلِ إيرانَ وكتبت تقول إنَّ مَلَفّاتِ اليمن وسوريا ولبنانَ كانت هي أيضاً من مَحاورِ هذه المحادثات، لكنْ ضمنَ إشارتِها إلى خطابِ الملكِ السعودي، أضافت أنَّ مَلَفَّ إيرانَ النوويَّ ستَتِمُّ متابَعَتُهُ بالتأكيد.

طبعاً هذه القناةُ الاِخباريةُ لم تُشِرْ في معادلاتِها إلى ترسانةِ الكيانِ الصهيوني النوويةِ وزعزعةِ أمنِ المنطقةِ مِن قِبَلِ الصهاينة.

واستضاف برنامج "من ايران" الدكتور صباح زنكنه، الخبير بالشؤون الإقليمية لمناقشة هذه المواضيع..