العفو الدولية تطالب السعودية باطلاق سراح سلمان العودة

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الدعوة الدولية، من خلال نشر تغريدات تحت عنوان سلمان العودة.

من جهة اخری، وفي قرار غير مسبوق في تاريخ الدولة، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد السيدة نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة. بودن لم تظهر في المشهد السياسي سابقا ولا يعرف أن لها انتماءات حزبية أو اصطفافا وراء توجهات سياسية معينة. وستعمل وفقا للتغييرات التي أقرّها سعيّد على السلطة التشريعية والتنفيذية وسيكون نشاطها مراقبا وتحت اشراف الرئيس.

اما في فلسطين المحتلة، أقام مستوطنون، حفلاً توراتياً صاخباً داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة بحماية الشرطة الاسرائيلية وموجة غضب فلسطينية ازاء هذه الانتهاكات.

وفي بريطانيا، شهدت عدة مدن، طوابير طويلة للتزود بالبنزين بعد نفاد عدة محطات من الوقود بسبب مشاكل في الإمدادات، وقد وضعت الحكومة البريطانية الجيش في حالة تأهب للقيام بعمليات توصيل الوقود إلى المحطات إذا لزم الأمر، وسط تهافت السائقين للتزود بالبنزين خوفا من نفاده.

اما في نيجيريا لا تمر ذكرى عاشوراء، ولا ذكرى اربعين الامام الحسين عليه السلام، على اتباع اهل البيت (ع)، إلا وهم يدفعون ثمن الانتماء الى المذهب، من ارواحهم ودمائهم، دون ادنى جريرة ارتكبوها، حتى بات مشهد الجثث التي مزقها الرصاص الحي، للنساء والاطفال والرجال، مشهدا مألوفا في نيجيريا.