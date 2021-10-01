الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي يصادق على إجراءات الطوارئ في يوم الاقتراع

رئيس الوزراء العراقي يصادق على إجراءات الطوارئ في يوم الاقتراع
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الخميس، عن الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها بيوم الاقتراع، فيما أكدت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صادق على إجراءات الطوارئ الخاصة بيوم الاقتراع.

العالم - العراق

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الامير الشمري في تصريح صحفي إن “هناك إجراءات طوارئ صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم تطبيقها بيوم الاقتراع، وسيعلن عنها السبت المقبل” وفقا لـ "العهد نيوز".

وأوضح أن “هذه الإجراءات تضمنت اغلاق المطارات والمنافذ الحدودية والحد من التنقل بين المحافظات”، مبيناً أنه “لن يتم فرض حظر للتجوال داخل المحافظات، مع مراعاة الحالات الطارئة”.

ولفت إلى أن “الادوار الامنية ستكون خارج المراكز الانتخابية وليست بداخلها”، مؤكداً أن “القوات الامنية ستتعامل بحزم مع اي مخالفة للقانون”.

روابط ذات صلة

الكاظمي يشكر القوات الامنية على نجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية

مستشار الكاظمي يتوقع اتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات

الكاظمي يشرف بنفسه على الأمن الانتخابي ويوصى بعفو خاص عن الأحداث والنساء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئاسة العراقية توضح آلية إصدار عفو خاص عن الأحداث والنساء

الاحتلال ينقل اسرى عملية سجن جلبوع الى العزل

حزب الله يعزى برحيل عقيلة الامام موسى الصدر

العامري: نثمن بيان المرجعية ولا خيار لنا غير النجاح في المرحلة المقبلة

عضو ائتلاف دولة القانون في العراق: الاسرائيليون يتجولون في منطقة كردستان

الولايات المتحدة تعتزم مناقشة أسعار النفط مع السعودية