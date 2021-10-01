رئيس الوزراء العراقي يصادق على إجراءات الطوارئ في يوم الاقتراع

العالم - العراق

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الامير الشمري في تصريح صحفي إن “هناك إجراءات طوارئ صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم تطبيقها بيوم الاقتراع، وسيعلن عنها السبت المقبل” وفقا لـ "العهد نيوز".

وأوضح أن “هذه الإجراءات تضمنت اغلاق المطارات والمنافذ الحدودية والحد من التنقل بين المحافظات”، مبيناً أنه “لن يتم فرض حظر للتجوال داخل المحافظات، مع مراعاة الحالات الطارئة”.

ولفت إلى أن “الادوار الامنية ستكون خارج المراكز الانتخابية وليست بداخلها”، مؤكداً أن “القوات الامنية ستتعامل بحزم مع اي مخالفة للقانون”.