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العامري: نثمن بيان المرجعية ولا خيار لنا غير النجاح في المرحلة المقبلة

العامري: نثمن بيان المرجعية ولا خيار لنا غير النجاح في المرحلة المقبلة
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

ثمن رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري، الخميس، توجيهات المرجعية الدينية في بيانها الاخير حول الانتخابات، مؤكدا انه لاخيار غير النجاح في المرحلة المقبلة للنهوض بالعراق وايجاد فرص العمل للشباب.

العالم - العراق

ووفقا لـ "المعلومة" قال العامري في مؤتمر عقده بالنجف الاشرف، ان “المرجعية اكدت على اخذ العبرة والدروس من الانتخابات السابقة فأصواتكم مؤثرة “، مبينا ان ” التحالف لا يسعى لتبوء الفاسد لمناصب مهمة لأنه غير مؤتمن على ثوابت الشعب العراقي”.

وأضاف انه “يجب ان لا ننتخب فاسد ولا غير المؤتمن على ثوابت الشعب العراقي وهذه توجهات المرجعية في بيانها الأخير وهي متبنيات الفتح”.

وذكر: “لا خيار لنا الا النجاح في المرحلة القادمة وإيجاد حل للكثير من المشاكل وإيجاد فرص عمل للكثير من الشباب”.

وتابع: “سوف لن نعمل أي شيء الا في مصلحة العراق، كما ان تحالف الفتح سوف يعمل على الارتقاء بالواقع الاقتصادي والخدمي لاستعادة مكانة العراق الحضارية والاقتصادية القوية من جديد”.

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