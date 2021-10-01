البصرة.. العد التنازلي للانتخابات التشريعية + فيديو

العالم - مراسلون

وباتت خمسمئة واربعة عشر مركزاً انتخابياً مهيئة لاستقبال مليوناً واكثر من ثمانمئة ألف ناخب في جميع أنحاء محافظة البصرة.

وقال المعاون الفني لمكتب مفوضية الانتخابات في البصرة، حيدر جبر لقناة العالم:"تم تهيئة جميع الكوادر من مراكز التسجيل وكذلك موظفي الاقتراع فنياً ولوجستياً لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر بينما أعداد الناخبين في محافظة البصرة مليون وثمانمئة وثمانية وستين الف ومئتين وستة وعشرون ناخب بينما مراكز الاقتراع 514 مركز اقتراع".

وفي ظل البرامج الانتخابية للاحزاب والتحالفات السياسية التي تركزت على النهوض بالواقع الاقتصادي وتحقيق كامل للسيادة العراقية، تصاعدت الدعوات في المحافظة الى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة وضرورة اختيار الشخصيات التي تمتلك المؤهلات الكافية لتلبية مطالب المواطنين.

وقال مرشح تحالف الفتح محمد كامل حنون:"من أول أولويتنا، تطبيق قانون خروج القوات الاميركية المحتلة من العراق. النقطة الثانية اعادة الاتفاقية الصينية 100 ألف برميل مقابل اعمار العراق".

وقال احد المواطنين لقناة العالم:"المشاركة في الانتخابات واجب عيني وعلينا اختيار أشخاص لم يُلوثوا بالفساد".

وقال مواطن اخر:"سوف اختار الشخص الافضل ان شاء الله وادعو الناس الی المشاركة في الانتخابات واختيار أشخاص صادقون".

وتاتي البصرة بعد بغداد والموصل بالتمثيل البرلماني بواقع خمسة وعشرين مقعداً الا ان اهالي المدينة يتوقون الى تمثيل اكبر ويرون ان غياب اجراء تعداد عام للسكان أفقدهم جزءآ من استحقاقهم في البرلمان.

وما بين استكمال الاستعدادت لاجراء الانتخابات التشريعية ودعوة المرجعية الدينية للمشاركة الفاعلة والواعية يتطلع العراقيون الی تغيير في المشهد السياسي القادم علی أسس وطنية وديموقراطية.