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رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران

رئيسي يزور محافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب ايران
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد ابراهيم رئيسي، ان محافظة كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غرب)، تتمتع بامكانيات اقتصادية جيدة في قطاعات الزراعة والنفط والغاز والسياحة.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح له فور وصوله مطار ياسوج (مركز محافظة كهكيلويه وبوير أحمد)، صباح اليوم الجمعة، في خامس زيارة له ضمن جولاته التفقدية لمحافظات البلاد بعد توليه الرئاسة.

وأشار رئيسي الى أن خلال هذه الزيارة، سيتم اتخاذ خطوات مهمة وتدابير فعالة لإزالة أوجه القصور والحرمان الذي تعاني منه المحافظة في قطاعات مختلفة من البنية التحتية، مؤكدا ضرورة القضاء على البطالة في محافظة كهكيلويه وبوير احمد.

ويتضمن جدول أعمال زيارة رئيسي الى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، تفقد مدينة "سي سخت" المنكوبة بالزلزال، والعديد من المشاريع التنموية، والاجتماع بأسر الشهداء والمضحين، واجراء لقاء مع النخب، وحضور اجتماع المجلس الإداري بالمحافظة.

ويرافق رئيسي في هذه الزيارة غير المعلن عنها مسبقا إلى محافظة كهكيلويه وبوير أحمد، وفد من أعضاء مجلس الوزراء يضم وزراء الداخلية، والجهاد الزراعي، والتعاون والعمل والرخاء الإجتماعي، والصحة والعلاج والتعليم الطبي، والصناعة والتعدين والتجارة، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ورئيس مكتب الديوان الرئاسي ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية.

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