طلاء للأقمشة يقتل الفيروسات والميكروبات

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وحقق التصاقا بقوة في النسيج، وقضى على 99% من مسببات الأمراض الشائعة في غضون 5 دقائق؛ إذ يمكن أن تعيش الميكروبات على الأقمشة التي تستخدمها المستشفيات للفراش والملابس وأقنعة الوجه لفترة طويلة.

ووضع العلماء الجاليوم السائل في محلول إيثانول، واستخدموا الموجات الصوتية، وهي عملية تعرف باسم «الصوتنة» لإنشاء جسيمات الجاليوم النانوية، ورش محلول الجسيمات النانوية على القماش والتصق بالألياف مع تبخر الإيثانول.

واختبر العلماء الخصائص المضادة للميكروبات للنسيج المطلي بتعريضه لثلاثة ميكروبات شائعة: «Staphylococcus aureus»، و«Escherichia coli»،«Candida albicans»؛ حيث تنمو هذه الميكروبات بقوة على الأقمشة غير المطلية، وكان فعالا بنسبة 99%.

وأكد العلماء أن الطلاء الجديد يعمل أيضا ضد الفيروسات؛ حيث تم اختبار الطلاء ضد فيروس الإنفلونزا البشرية (H1N1) والفيروس التاجي (HCoV 229E )، الذي ينتمي إلى نفس عائلة «سارس- كوفيد» وقضى الطلاء على الفيروسات بعد 5 دقائق.