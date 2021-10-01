الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

طلاء للأقمشة يقتل الفيروسات والميكروبات

طلاء للأقمشة يقتل الفيروسات والميكروبات
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

طور علماء من جامعتي ولاية كارولينا الشمالية وسونجكيونكوان الكورية، والمعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن الأسترالية، طلاء معدنيا، من سائل الجاليوم الرصاصي، وهو عنصر كيميائي، مضاد للفيروسات والميكروبات يمكن دمجه مع الأقمشة، بما في ذلك أقنعة الوجه.

العالم - منوعات

وحقق التصاقا بقوة في النسيج، وقضى على 99% من مسببات الأمراض الشائعة في غضون 5 دقائق؛ إذ يمكن أن تعيش الميكروبات على الأقمشة التي تستخدمها المستشفيات للفراش والملابس وأقنعة الوجه لفترة طويلة.

ووضع العلماء الجاليوم السائل في محلول إيثانول، واستخدموا الموجات الصوتية، وهي عملية تعرف باسم «الصوتنة» لإنشاء جسيمات الجاليوم النانوية، ورش محلول الجسيمات النانوية على القماش والتصق بالألياف مع تبخر الإيثانول.

واختبر العلماء الخصائص المضادة للميكروبات للنسيج المطلي بتعريضه لثلاثة ميكروبات شائعة: «Staphylococcus aureus»، و«Escherichia coli»،«Candida albicans»؛ حيث تنمو هذه الميكروبات بقوة على الأقمشة غير المطلية، وكان فعالا بنسبة 99%.

وأكد العلماء أن الطلاء الجديد يعمل أيضا ضد الفيروسات؛ حيث تم اختبار الطلاء ضد فيروس الإنفلونزا البشرية (H1N1) والفيروس التاجي (HCoV 229E )، الذي ينتمي إلى نفس عائلة «سارس- كوفيد» وقضى الطلاء على الفيروسات بعد 5 دقائق.

روابط ذات صلة

حيرة خبراء لاحتفاظ كتان المومياءات المصرية بميزات لافتة على مدى 4 آلاف عام

اكتشاف في المغرب يوضح متى بدأ الإنسان ارتداء الملابس

ما هو السر في قناع توت عنخ آمون؟

روسيا تصمم قناعا للحماية المطلقة ضد جميع الفيروسات

أدوية مضادة للسرطان توقف تكاثر الفيروس التاجي المستجد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مزاد على لوحات أسطورة الملاكمة محمد علي

لبنان.. مساع لفتح علاقات جديدة مع سوريا

الحشد الشعبي: الارهاب يتحرك ضمن المناطق الوعرة بدعم اميركي

مقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح في سامراء العراقية

القبض على مطلوبين فارين من سجن بادوش في بغداد

المغرب يخفف الاجراءات الوقائية من كورونا