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النواب الأمريكي يرجئ التصويت على خطة "الاستثمارات الضخمة" التي اقترحها بايدن

النواب الأمريكي يرجئ التصويت على خطة
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أرجأ مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، تصويتا على خطة "الاستثمارات الضخمة" التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

العالم-الاميركيتان

وسحب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الخميس، تصويتا وعدوا به على مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال مكتب زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير في بيان "تم إبلاغ الأعضاء بأنه من غير المتوقع إجراء تصويتات أخرى في مجلس النواب الليلة".

وفي وقت سابق، مساء الخميس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الميزانية المؤقتة لمنع الإغلاق الحكومي.

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في آيار/ مايو الماضي ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار للسنة المالية 2022، ووضع تفاصيل الزيادة الدراماتيكية المقترحة في الإنفاق الحكومي الذي يعمل بمثابة الدعامة لأجندة اقتصادية تسعى إلى تحويل الاقتصاد الأميركي مع خروج البلاد من أزمتي الصحة العامة والاقتصاد.

ويشمل القانون أيضا 28.6 مليار دولار للمجتمعات التي تضررت من الكوارث الطبيعية على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية و 6.3 مليار دولار للمساعدة في دعم إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

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