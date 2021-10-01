الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نجاة ميسي من عملية سطو في باريس

نجاة ميسي من عملية سطو في باريس
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

نجا مهاجم باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، من عملية سطو تمت في الفندق الذي يقيم فيه بباريس.

العالم - منوعات

وتعرض فندق Le Royal Monceau لعملية سطو شارك فيها ملثمون، سرقوا مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى مجوهرات.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن عملية اقتحام الفندق تمت من سطح المبنى، حيث تسلل اللصوص إلى إحدى الشرفات، ومنها انتقلوا إلى غرفة كانت نافذتها مفتوحة.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن عملية السطو طالت الطابق الأعلى من الجناح الذي يقيم فيه ميسي، وتعرضت 4 غرف للسرقة.

وذكرت إحدى المقيمات في الفندق، أنها اكتشفت سرقة قلادة ذهبية بقيمة 3 آلاف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 2000 جنيه إسترليني.

وأشارت السيدة إلى أن كاميرات المراقبة رصدت اللصوص، لكن الشرطة لم تتعرف عليهم حتى الآن.

وجاء تعليق الشرطة على الحادثة كما يلي:

"وقع خرق أمني خطير، ويتم التحقيق في الحادثة. الأدلة الأولية تشير إلى أن العصابة تتمتع بخبرة في مثل هذه العمليات".

روابط ذات صلة

ميسي بعد تحطيم رقم الأسطورة بيليه: كنت أحلم بهذا منذ فترة طويلة

هذه رسالة ميسي لإدارة برشلونة بعد هزيمة البايرن

شاهد.. بكاء ميسي وسط الجماهير بعد ثلاثيته بمرمى بوليفيا

ستينية خارقة الذكاء في السرقة!

كهف مغربي يكشف عمّا قد يكون "أقدم مجوهرات في العالم"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطر... دخول مرحلة الصمت قبل يوم لانتخابات مجلس الشورى

انتهاء حصيلة النزاع المسلح في اربيل بستة قتلى وجرحى

شهود عيان : مقتل بن لادن مسرحية أمريكية!

حماس تكشف عن خطط دول عربية لاخناق المقاومة

الاحتلال يجري خناقا على الفلسطينيين من خلال المياه

شاهد.. نجاح سوري في كسر جدار العزلة السياسية