نفتالي بينيت يلغي زيارته الى ام الفحم

العالم-فلسطين

وأصدر مكتب بينيت تنويها إلى الصحفيين يتراجع فيه عن الزيارة التي أعلنت سابقا لأم الفحم، بحجة خلل تقني، كما جاء في الرسالة:

"صدرت الرسالة الإلكترونية السابقة بشأن زيارة رئيس الوزراء لأم الفحم نتيجة لخطأ فني ويجب التغاضي عنها".

من جهتها قالت القائمة العربية الموحدة في بيان اليوم الجمعة: "طلبنا تأجيل الزيارة التي كان سيقوم بها نفتالي بينت، الجمعة لأم الفحم، حيث تمت الاستجابة لطلب الموحدة وتم تأجيل الزيارة لموعد آخر يحدد لاحقا، احتراما لذكرى هبة القدس والأقصى وشهدائنا الأبرار".حسبما نقل موقع روسيا اليوم.