قيس سعيد يوصى الحكومة الجديدة بالاستجابة لمطالب الشعب

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وبيّن سعيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار التشاور المستمر من أجل تشكيل حكومة تقوم على معايير الوطنية والقدرة على العمل والإنجاز لصناعة تاريخ جديد لتونس والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي. مشددا على أنه لا مجال للخضوع لأي ابتزاز أو مساومة في الحق أو محاولة التسلل لفرض اختيارات معيّنة , حسبما نقل موقع تونس الرقمية.

وقال قيس سعيد لرئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن “‎أنت دخلت التاريخ العالم كله يتحدث عن أول امرأة عربية تتولى رئاسة الحكومة”.

وأضاف خلال استقبالها , نحن نصنع التاريخ معا ونواصل في صناعة التاريخ لتونس ، متابعا “أنا على يقين أنك ستنجحي في هذه المهمة التي قبلت بها، يجب أن نكون على موعد مع التاريخ.

وتابع خلال استقبالها ، التونسيون والتونسيات من حقهم أن يعيشوا في كرامة وأن نستجيب لمطالبهم الإنسانية المشروعة.