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نوكيا تدخل عالم الحواسب المحمولة

نوكيا تدخل عالم الحواسب المحمولة
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

بالإضافة إلى المجموعة الواسعة من الهواتف التي كشفت عنها هذا العام قررت نوكيا توسيع نشاطها في سوق الإلكترونيات وأعلنت عن حاسب محمول جديد.

العالم - علوم وتكنولوجيا

ويأتي حاسب Purebook X14 بهيكل أنيق ورقيق مصنوع من البلاستيك، وزنه 1.4 كلغ، ومجهز بشاشة IPS بمقاس 14 بوصة بدقة 1080p، صممت حوافها لتكون رقيقة لتغطي الشاشة معظم مساحة الواجهة الأمامية للجهاز، فضلا عن لوحة مفاتيح مجهزة بإضاءة داخلية.

ويضمن الأداء الجديد لهذا الجهاز معالج Intel Core i5 من الجيل الحادي عشر الجديد، وذواكر وصول عشوائي 8 و 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة 512 غيغابايت، ومعالجات رسوميات Iris Xe.

كما جهزت نوكيا حاسبها بمنافذ USB-C، ومنافذ USB-A 3.0، ومنفذ HDMI لوصله مع الشاشات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنفذ microSD لبطاقات الذاكرة الخارجية، فضلا عن منفذ للاتصال المباشر بشبكات الإنترنت، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ومن المفترض أن تبدأ مبيعات هذا الحاسب في أسواق الهند بداية أكتوبر بسعر 770 دولارا تقريبا، ليصل إلى الأسواق العالمية الأخرى نهاية العام الجاري.

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