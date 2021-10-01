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العامري: امريكا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق

العامري: امريكا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري اليوم الجمعة، ان امريكا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق، فيما بين ان حل مشكلة الكهرباء يكمن في التوجه نحو شركة سيمنز الالمانية.

العالم-العراق

وقال العامري في مؤتمر انتخابي بمحافظة ديالى، "نثمن دور المرجعية وتوجيهاتها الاخيرة وسنعتمدها كخارطة طريق ومنهج".

واضاف، ان "التوافق مع الصين في بناء العراق كان في الاتجاه الصحيح وسنعمل على تنفيذ الاتفاقية معهم".

وتابع، ان "امريكا هي من جعلت الكهرباء مشكلة ليس لها حل في العراق"، لافتا الى ان "حل مشكلة الكهرباء يكمن في التوجه نحو شركة سيمنز الالمانية وامريكا عطلت الاتفاق معها".

وذكر رئيس تحالف الفتح انه "يجب حماية المنتج الوطني ولا يعقل ان يستورد العراق المحاصيل الزراعية وهو بلد زراعي"، مشيرا الى ان "تحالف الفتح عازمون على البناء والاعمار بعد تحقيق الامن في البلاد".

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