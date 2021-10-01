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تركيا تعلن تحييد قيادي في 'بي كا كا' شمالي العراق

تركيا تعلن تحييد قيادي في 'بي كا كا' شمالي العراق
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت تركيا تحييدها قياديا بارزا في "حزب العمال الكردستاني" خلال عملية خاصة نفذتها في شمال العراق.

العالم ـ تركيا

ونقلت وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة عن مصادر أمنية تأكيدها أن العملية المشتركة بين الجيش والمخابرات التركية في منطقة قنديل شمال العراق أسفرت عن تحييد مسؤول "حزب العمال الكردستاني" في محافظة كركوك المدعو محمد خطيب أريترك.

وأوضحت الوكالة أن أريترك كان يشرف على عمليات "حزب العمال" في كركوك، محملة إياه المسؤولية عن التورط في "سلسلة هجمات دموية على المدنيين في منطقة عفرين شمال سوريا عام 2015".

وتابعت الوكالة أن هذا القيادي عمل عام 2016 على إمداد "حزب العمال" بالأسلحة الثقيلة والذخيرة من الخارج والتي استخدمت لاحقا ضد تركيا.

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تركيا تعلن تحييد قيادي في 'بي كا كا' شمالي العراق