الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل مع ألكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي في دبي اليوم أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية.

العالم-سوريا

وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش فعاليات معرض (إكسبو دبي 2020) التأكيد على الاستمرار في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتسريع الإجراءات المتخذة من الجانبين بهدف تسهيل وتعزيز هذا التعاون إضافة إلى مسألة الإعفاءات الجمركية للبضائع السورية.

كما تناول اللقاء رغبة الشركات الروسية المستمرة في الاستثمار في سورية خصوصاً مع تزايد نسبة الإعفاءات والتسهيلات في التعاون القائم بين الجانبين ومع صدور قانون الاستثمار السوري الجديد الذي يتيح حزمة مهمة ومحفزة من المزايا والضمانات.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين بينهم الدكتور غسان عباس سفير سورية في الإمارات وأوليغ فومين القنصل الروسي بدبي.

روابط ذات صلة

شاهد.. نجاح سوري في كسر جدار العزلة السياسية

نقل 100 عائلة عراقية بينها أسر 'دواعش' من مخيم الهول الى نينوى

الطقس في سوريا.. الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-10-2021

مجلس الأمن يناقش طرد إثيوبيا موظفين أمميين

استمرار إغلاق مطار صنعاء.. الأدوية الموجودة بثلاجة المطار معرضة للتلف

تجمع العلماء: يطالب الحكومة اتخاذ قرارات سريعة لضمان حق لبنان بمياهه الإقليمية

أسعار الغاز تواصل ارتفاعها في القارة الأوروبية

شاهد.. الشعب البحريني سيجهض كل مؤامرات النظام الخليفي مع الاحتلال