سيارة كهربائية أنيقة ورخيصة لمواجهة الازدحامات المرورية!

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وتأتي سيارة Wuling Mini EV الجديدة بهيكل أنيق التصميم بطول مترين و49 سنتيمترا، ما يسهل من حركتها وقدرتها على المناورة أثناء الازدحامات المرورية ويجعل ركنها سهلا في الأماكن والشوارع الضيقة.

ويأتي هيكل هذه السيارة من الألومينيوم والفايبر المتين والمقاوم للصدمات، بوزن 860 كلغ، وجهز بعجلات بمقاس 12 إنشا، وصندوق خلفي صغير للأمتعة، ومصابيح أمامية وخلفية ذات إضاءة ممتازة بفضل تقنيات LED الحديثة.

وزودت قمرتها بمقاعد تتسع لراكبين، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على نظام مولتيميديا متطور، وعلى شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية ويمكن من خلالها التحكم بالعديد من تقنيات السيارة.

وستطرح هذه المركبة بمحركات كهربائية بعزم 33 حصانا قادرة على زيادة تسارعها إلى 100 كلم/سا، وستحصل على بطاريات باستطاعة 28 كيلوواطا تكفيها لتقطع مسافة 305 كلم بالشحنة الواحدة.