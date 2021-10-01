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شاهد.. الشعب البحريني سيجهض كل مؤامرات النظام الخليفي مع الاحتلال

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد الناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون ان الشعب البحريني سيجهض بوعيه كل المؤامرات التي تحاك ضده من قبل كيان الاحتلال والنظام الخليفي.

العالم - خاص بالعالم

وقال المدهون ان النظام البحريني وباقي الانظمة المطبعة هي عبارة عن انظمة وظيفية قام بإنشائها الاستعمار البريطاني عندما اخرجته مقاومة الشعوب من المنطقة.

وقال المدهون انه لولا الانظمة التي وجدت من خلال مخطط بريطاني في المنطقة لما احتل فلسطين من الكيان المحتل.

واوضح المدهون ان الانظمة المطبعة لاتستطيع ان تخرج من طاعة سيدها الذي اسسها ولذلك لاتوجد هناك علاقة بين الشعوب والانظمة المطبعة.

وأكد المدهون انه بعد الثورة الاسلامية المباركة في ايران اصبحت هناك صحوة ورغبة في التغيير عند شعوب المنطقة لذا الجمهورية الاسلامية الايرانية هي رائدة محور المقاومة وهي القائد لكل الشعوب التي تتوق لاخراج القوات المحتلة من المنطقة.

وشدد المدهون على ان كل أطياف الشعب البحريني ترفض تواجد الاحتلال الاسرائيلي في البلاد.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

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