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مهجة القدس:

وضع الأسرى الفلسطينيين الستة في زنازين انفرادية يتنافي والمواثيق الدولية

وضع الأسرى الفلسطينيين الستة في زنازين انفرادية يتنافي والمواثيق الدولية
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تامر الزعانين إن إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية من خلال تعاملها مع الأسرى الستة.

العالم- فلسطين

وأوضح الزعانين في تصريح إذاعي له اليوم الجمعة أنه تم وضع الأسرى الستة في زنازين انفرادية تتنافي والمواثيق الدولية في حين يتم التكتيم الإعلامي عليهم بالإضافة إلى فرض سلسلة من العقوبات بحقهم.

وأشار الى أن مصلحة السجون تتعامل مع الأسرى من خلال تفتيشهم وتفتيش زنازينهم كل لحظة وتتعامل بحذر معهم ومع محاميهم.

في السياق أكد الزعانين أن الأسرى الستة جعلوا قضية الأسرى على سلم الأولويات أمام العالم أجمع من خلال انتزاعهم لحريتهم عبر نفق الحرية.

ولفت الى أنهم (الأسرى الستة) يواجهون محاكم صورية، وصمت المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر فيما يخص الأسرى الستة والأسرى المضربين مخيب للآمال.

وأضاف: " عقدنا اجتماعاً مع مديرة الصليب الأحمر في عزة وأبدت أسفها لما يجري للأسرى الستة واعدةً بمتابعة موضوعهم مع الاحتلال".

وأكد الناطق باسم المهجة على الاستمرار بدعم قضية الأسرى، مضيفا: "كان هناك اجتماعات عقدت مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والفصائل ونظمنا فعاليات، ولن نتراجع عن متابعة قضاياهم".

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