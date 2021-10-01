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العراق.. القبض على 25 عنصرا لـ'داعش' في نينوى

العراق.. القبض على 25 عنصرا لـ'داعش' في نينوى
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت أجهزة الأمن العراقية اليوم الخميس عن تنفيذها عمليتين ناجحتين ضد تنظيم "داعش" في محافظتي نينوى وكركوك.

العالم-العراق

وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي إلقاء القبض على 25 عنصرا من "داعش" في نينوى خلال "عمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام"، لافتا إلى أن المعتقلين كانوا يعملون بصفة مقاتلين ضمن ما يعرف بـ"ولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين" التابعة لـ"داعش".

في غضون ذلك، صرح الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، بأن ثمانية من "داعش" آخرين تمت تصفيتهم بغارة جوية دقيقة، خلال عملية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع سلاح الجو في كركوك.

بدوره، أعلن قائد العمليات في محافظة البصرة، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، عن إلقاء القبض على 19 مطلوبا ومصادقة أسلحة ومعدات منها تسع بنادق كلاشنيكوف وأعتدة ومواد مخدرة.

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