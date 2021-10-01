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شاهد.. غضب الشعب البحريني الساطع من زيارة لابيد الى المنامة

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

اشتعلت شوارع البحرين بمظاهرات غاضبة تندد بزيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني يائير لابيد إلى المنامة، في أول زيارة رسمية علنية لوزير إسرائيلي منذ إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب والمنامة قبل عام.

العالم - خاص بالعالم

من قلب العاصمة البحرينية المنامة عبر المتظاهرون عن رفضهم كافة خطوات التطبيع والخيانة من قبل النظام البحريني مع الكيان الصهيوني، وأكدوا وقوفهم إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

فيما واجهت قوات النظام البحريني التظاهرات الشعبية الغاضبة بالقمع، وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، إن السلطات الأمنية قمعت تظاهرة سلمية في منطقة سترة في انتهاك صريح لحرية التجمع السلمي.

وفي أشكال أخرى من التعبير عن الرفض القاطع للتطبيع أحرق متظاهرون علم الصهاينة، فيما فُرش العلم أمام مساجد البحرين ليُداس تحت الأقدام

ورفض كبار العلماء في البحرين كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب في فلسطين، وأكدوا ان الشعوب العربية والاسلامية ترفض بشدة كل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب في فلسطين، مشددين على أنه يجب على الأنظمة العربية ان لا تصدم وجدان هذه الشعوب وأن لا تأتي ما يتنافى مع إرادتها.

العديد من القوى السياسية المعارضة في البحرين سجلت احتجاجها باصدار بيانات استنكار للزيارة وافتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة، معتبرة هذا الفعل استفزازا لمشاعر البحرينيين.

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