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وقفات في الحديدة احتجاجا على تصعيد العدوان وإعلانا للنفير العام

وقفات في الحديدة احتجاجا على تصعيد العدوان وإعلانا للنفير العام
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

شهدت عدد من مديريات محافظة الحديدة اليمنية، وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة تحت شعار “استمرار العدوان والحصار الأمريكي لن يوهن عزمنا وسنرفد جبهاتنا”.

العالم - اليمن

وخلال الوقفات أدان المشاركون ما تقوم به دول العدوان السعودي الاماراتي من جرائم وخروقات مستمرة في حيس والتحيتا وتصعيد يستهدف الأبرياء الآمنين ويستهدف المنازل على رؤوس ساكنيها واستهداف البنى التحتية.

واعتبر المشاركون أن مثل هذه الجرائم في حق المواطنين الأبرياء العزّل لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولابد من محاسبة النظام السعودي المجرم.

واستنكر المشاركون ما يقوم به العدوان من حصار غاشم وعدوان جائر بدعم أمريكي واضح من خلال منعهم دخول سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والمازوت لأبناء الشعب اليمني في ظل تواطؤ أممي مخز ومعيب رغم تصاريحهم لهذه السفن.

ودعا المشاركون الشعب اليمني وأبناء الحديدة الى المشاركة الفاعلة في فعاليات “المولد النبوي الشريف” من فعاليات تحضيرية إلى الفعالية المركزية، مؤكدين استمرارهم برفد الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء حتى تحقيق النصر الموعود للشعب اليمني المظلوم، معتبرين أن العدوان المجرم يسعى الى مضاعفة معاناة الشعب اليمني ومحاربته في لقمة عيشه وهذا دليل فشل وسقوط ويئس من تحقيق أي انتصار.

وحيا المشاركون صمود الشعب اليمني العظيم وتضحيات وثبات المجاهدين في كل الجبهات والميادين، مباركين الانتصارات العظيمة في مأرب وشبوة والبيضاء.

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