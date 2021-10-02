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تركيا: لدينا الحق في دخول سوريا مثلما..!

تركيا: لدينا الحق في دخول سوريا مثلما..!
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن لتركيا الحق في الدخول إلى سوريا مثلما قامت بذلك روسيا أو الولايات المتحدة.

العالم-تركيا

وقال قالن، في حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية نشر الجمعة: "اقترحنا في 2015 و2016 و2017 إقامة منطقة آمنة، فلو تم إعلان منطقة حظر طيران تلك الفترة لما كان هذا العدد من الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا، فهذه الفرصة ضاعت".

وأضاف: "بعض الأصدقاء" الأوروبيين ينتقدون تركيا لنشرها قوات في سوريا، قائلا: "رغم أن ذلك يجب أن يرضيهم، فنحن علينا أن نبقي الناس في المناطق التي تحت سيطرتنا، فـ2.5 مليون شخص لا يغادرون المنطقة بوجود الجنود الأتراك في إدلب".

وأوضح أن أصدقاء بلاده في الغرب يتصرفون وكأن تركيا قوة احتلال في سوريا، مدعيا بأن الطرف التركي لم يطمع في أي أرض سورية، لكنه اضطر إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل أمنه وأمن السوريين في المنطقة.

واعتبر قالن أن تركيا لاقت العقوبات بدل الشكر، لأنها أضرت بوجود "حزب العمال الكردستاني" في المنطقة.

ومنذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة.

هذا وأعلنت دمشق مرارًا بأن تواجد الولايات المتحدة وتركيا في سوريا غير شرعي واحتلال، وشددت على ضرورة قيام البلدين بسحب قواتهما من الأراضي السورية.

فيما تتواجد روسيا في سوريا بدعوة من دمشق لمحاربة الإرهاب والتصدي للجماعات المسلحة، وقد قدمت موسكو مساعدة كبيرة لدمشق خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.

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