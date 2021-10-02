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عمليات بغداد تكشف عن خطة تأمين المراكز الانتخابية

عمليات بغداد تكشف عن خطة تأمين المراكز الانتخابية
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، عن الخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية في جانبي الكرخ والرصافة، فيما أكد أن جميع المراكز الانتخابية مؤمّنة.

العالم-العراق

وقال سليم في تصريح متلفز، إنه "تم تأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها في جانبي الكرخ والرصافة حيث توجد في جانب الرصافة 10دوائر انتخابية و7 دوائر انتخابية في جانب الكرخ".

وأضاف أن "هنالك ما يقارب 2000 مركز انتخابي، جميعها مؤمنة من قيادة عمليات بغداد والقطاعات الملحقة بها"، مشيراً إلى أن "مرحلة التحضيرات على وشك الانتهاء"، مؤكداً أن "القطاعات الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد، لتأمين طرق التنقل وحماية جميع المراكز من النيران المباشرة وغير المباشرة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أكدت في وقت سابق، دخول القوات الأمنية حالة الإنذار التام لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات النيابية، وفيما شددت على عدم سماحها بأي اعتداء أو ضغط على المواطنين بالمراكز الانتخابية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

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