قائد القوة البحرية : سنرد على أي تهديد بحري بقوة وحزم

العالم - ايران

وفي تصريح لمراسل وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أشار الادميرال إيراني الى أن القوات البحرية الاستراتيجية للجيش تحافظ على أمن الحدود المائية، مضيفا: إن بحرية الجيش موجودة على مدار الساعة وتعمل دون توقف من اجل ارساء الأمن المستدام.

وأوضح قائد البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية أن الصديق والعدو توصلا إلى نتيجة مفادها أن القوات المسلحة الايرانية قد وقفت بوجه الأعداء بفضل مساندة هذا الشعب، قائلا: "سنرد على أي تهديد بقوة وحزم".

وأضاف: رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واجهت على الدوام العقوبات والتآمر والتهديدات، ولكن بفضل الحضور القوي في البحر وانتاج أفضل المعدات وأكثرها حداثة من قبل الشباب، لقد سيطرنا جيدا على تحركات الأعداء.