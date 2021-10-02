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العراق.. إكمال الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع

العراق.. إكمال الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية اللواء الركن عبد الامير الشمري، اليوم السبت، إكمال جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، فيما بين ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات.

العالم-العراق

وقال الشمري في مؤتمر صحفي، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات"، معلنا ، إكمال جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع".

واضاف ان "القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار"، مبينا ان "الأجهزة الأمنية لن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين".

وتابع ان "سيتم غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات وغلق المولات والمراكز التجارية وغلق التنقل بين المحافظات وحظر عجلات الحمل والدراجات يوم الاقتراع".

وذكر رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات انه "من المحتمل فرص حظر التجوال الشامل يوم الانتخابات".

وأكمل انه "تقرر عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع ومنع استخدام الطائرات المسيرة".

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العراق.. إكمال الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع

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