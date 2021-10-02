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آیة الله رئيسي : القيود الذكية تحل محل الإغلاقات

آیة الله رئيسي : القيود الذكية تحل محل الإغلاقات
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ان القيود الذكية تحل تدريجيا محل الاغلاقات مشددا على ضرورة تسريع عملیة تطعيم التلامیذ.

العالم - ايران

ودعا آیة الله سید ابراهیم رئیسي خلال الاجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، إلى التنسيق بين وزارتی الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتربية والتعليم في تطعيم الطلاب فوق سن الـ 12 عاماً ، داعیا وزارة التربية والتعليم الی مساعدة وزارة الصحة في توفير المدارس التي لديها الظروف المناسبة لتطعيم الطلاب من أجل الإسراع بهذا العملیة.

واضاف إن القيود الذكية ستحل تدريجيا محل إغلاق المراكز قائلا يتعين على المراكز العلمية والبحثية تقديم الوصفات والحلول المناسبة في القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية للتعويض عن التخلف الناجم عن تفشي كورونا.

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