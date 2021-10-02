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شاهد.. عودة عادات الجاهلية الاولى الى الاراضي السعودية

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعاد النظام السعودي الاصنام احد عادات الجاهلية الاولى التي حرمها الاسلام الى شبه الجزيرة العربية في محاولة لفرض نفسه بالقوة ودليل على هيمنته لتلك البلاد.

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شاهد.. عودة عادات الجاهلية الاولى الى الاراضي السعودية

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