العثور على إجابات جديدة حول حياة إنسان "نياندرتال" !

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ويبلغ ارتفاع الحجرة التي اكتشفها فريق للتنقيب في الموقع 13 مترا، بينما يصل عمرها وفق تقديرات العلماء إلى 40 ألف عام.

ومن بين الأشياء التي عثر عليها علماء آثار من متحف جبل طارق بكهف "فانغارد"، أحد أسنان إنسان نياندرتال، وهو طفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد عثر في الحجرة أيضا بقايا حيوانات مثل ضبع ونسر ووشق.

كذلك لاحظ الباحثون آثار خدوش على جدران الكهف، يعتقد أنها تعود لحيوان لاحم مجهول، قد يكون هاجم المقيمين في الموقع.

وسيواصل الباحثون أعمال التنقيب في الكهف لمدة طويلة، حيث قال مدير متحف جبل طارق الوطني كلايف فينلايسون للوكالات: "كلما حفرنا في الكهف تظهر لنا المزيد من الممرات، وتتكشف الكثير من الأسرار".

جدير بالذكر أن أعمال حفر الكهف بدأت لأول مرة في عام 1997، ويواصل العلماء منذ عام 2012 التنقيب في الموقع لتحديد ما إذا كان الكهف يحتوي على ممرات وغرف تم دفنها بمرور الزمن.