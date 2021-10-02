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البرلمان الاوروبي يهدد ابو ظبي ويدعو لمقاطعة اكسبو

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

دعا البرلمان الاوروبي لمقاطعة معرض اكسبو 2020 الذي تنشغل الحكومة الاماراتية باقامته بسبب انتهاكات حقوق الانسان في الامارات.

العالم - خاص بالعالم

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شاهد بالفيديو.. البرلمان الاوروبي يهدد ابو ظبي ويدعو لمقاطعة اكسبو

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