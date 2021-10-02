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مجلس النواب اليمني يندد بقمع المتظاهرين ضد التطبيع في البحرين

مجلس النواب اليمني يندد بقمع المتظاهرين ضد التطبيع في البحرين
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول زابية بقمع السلطات البحرينية للمتظاهرين في المسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، والمطالبة بإسقاط التطبيع بكل أشكاله، تحت شعار "معاً نقاوم التطبيع".

العالم- اليمن

وطالب نواب الشعب كل الأحرار في البرلمانات العربية والإسلامية والعالم بإدانة هذه المواقف المتخاذلة والمخزية، والعمل على نصرة القضية الفلسطينية وكل القضايا العربية والإسلامية، ومنها قضية الشعب اليمني ومعاناته جراء استمرار العدوان والحصار.

كما أدان نواب الشعب في الجلسة الزيارة الرسمية لوزير خارجية الكيان الصهيوني، إلى البحرين مؤخرا، والتي أثارت غضب الشعب العربي البحريني وكل أبناء الأمة العربية والشعب الفلسطيني.

ولفتوا إلى أنه في الوقت الذي تحاصر دول تحالف العدوان الموانئ والمطارات اليمنية منذ سبع سنوات تفتح المطارات الخليجية لاستقبال اليهود الصهاينة المغتصبين لأرض فلسطين.

وأشاروا إلى أن مطار البحرين الدولي بات مفتوحا أمام الطائرات الاسرائيلية ومنها الطائرة التي أقلت وزير الخارجية الاسرائيلي وعددا من المسئولين والتجار الصهاينة، إلى العاصمة البحرينية المنامة، من أجل التوقيع على المزيد من اتفاقيات الهرولة والانبطاح للكيان الصهيوني الغاصب.

وأفاد نواب الشعب أنه سبق التوقيع على 12 مذكرة بين الكيان الصهيوني والنظام البحريني في إطار المؤامرة والتفريط بقضية الأمة المصيرية فلسطين.. معتبرين ذلك تفريطا وخيانة لخيارات أبناء الامة العربية في استعادة الأراضي والمقدسات الاسلامية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

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