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لابيد في البحرين.. تطبيع على دماء الفلسطينيين

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكثر من عام مر على تطبيع البحرين لعلاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، تطبيع يرى فيه الكثيرون انه تخل كامل عن القضية الفلسطينية.

اذا بعد عام على التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال ها هو وزير خارجية الكيان الصهيوني يزور المنامة ويفتتح سفارة كيانه في البحرين ويوقع على العديد من مذكرات التفاهم مع المنامة، لكن هذه الزيارة جاءت على دماء الفلسطينيين الذين اغتالهم كيان الاحتلال في الضفة والقدس خلال الايام القليلة الماضية.

رغم ان من المحتمل ان تنضم دول اخرى للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، بزعم خلق ما يسمونه بجو السلام في المنطقة لكن الحقيقة تؤكد انه لايوجد هناك افق للسلام وكيان الاحتلال يقتل ويفتك بالجسد الفلسطيني ويصادر منازل الفلسطينيين ويسرق ارضهم، فالشعوب الحرة مصرة على ان فلسطين مازالت بوصلتها رغم محاولات حكوماتهم طمس هذه الحقيقة.

ضيف الحلقة:

فؤاد الخفش - مدير مركز احرار للدراسات

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