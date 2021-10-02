بدء فرز الأصوات في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري

العالم- قطر

ووفق وكالة الأناضول، انطلقت عمليات الفرز في مراكز الاقتراع بعد إغلاقها عند الساعة 18:00 (15:00 ت.غ).

وأضاف المراسل أن العمليات تتم بحضور المرشحين عن الدائرة ومندوبيهم، ويقوم بالفرز القاضي المشرف على مركز الاقتراع بمساعدة متطوعين.

ولم يعلن بعد توقيت إعلان نتائج الانتخابات.

كانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة 08:00 صباحا (5:00 ت.غ) لاستقبال الناخبين.

وأفادت وكالة الأناضول، في وقت سابق، بأن مراكز التصويت شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين بمختلف الفئات العمرية، وسط تدابير مشددة لتسيير العملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وخاض انتخابات مجلس الشورى 234 مرشحا للتنافس على 30 مقعدا من إجمالي 45؛ إذ يعيّن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا فيه.

وتشرف على عمليات الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية لجان شكلها مجلس الوزراء برئاسة أحد القضاة وممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل.

ويفوز بعضوية المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي ترشح فيها.

وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، يجري رئيس اللجنة قرعة بينهم، ويفوز من جاءت النتيجة لمصلحته.