العامري: الأمريكان منعوا من المضي بالاتفاقية الصينية العراقية

العالم-العراق

وخلال كلمة القاها في محافظة واسط قال العامري، “نحن أمام معركة حقيقية اسمها الانتخابات وهي لا تقل عن اية معركة عسكرية خضناها مع داعش الارهابي، مبينا ان الجميع عاش اليأس عندما احتلت داعش ثلث العراق ولكن بفتوى السيد السيستاني استطعنا تحقيق النصر على الإرهاب”.

واضاف “استطعنا تحقيق النصر على داعش الإرهابية التي كانت تستهدف ماضي وحاضر ومستقبل العراق، و لم نتجاوز الإرهاب فقط بل تجاوزنا الطائفية في العراق”.

وتابع “الجميع توقع بأن المرجعية لن تصدر أي بيان حول الانتخابات ولكنها وضعت خارطة الطريق للعراق“، مؤكدا انه “من المستحيل العودة الى الدكتاتورية وهيهات ان نقبل بذلك ولابد من المشاركة بالانتخابات”.

وأكد رئيس تحالف الفتح، ان تحالفه يعاهد الشعب العراقي بعدم إبقاء أي جندي اجنبي بالبلاد وعدم عودة الطائفية مجددا، مشددا على انه لا تطبيع مع الكيان الصهيوني ولن نتراجع ولن نستسلم للأعداء”.

واكمل العامري ان “الأمريكيين منعوا من المضي بالاتفاقية الصينية لأنهم لا يريدون للعراق الخير والإعمار“، مشيرا الى ان “التظاهرات التي قامت ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي جاءت بسبب عقده اتفاقا مع الصين وألمانيا”.

مبينا “الدور السلبي لأمريكا التي منعت العراق من التوجه إلى المانيا لحل أزمة الكهرباء“.

يشار الى ان الحكومة العراقية السابقة وقعت خلال زيارة للصين العام الماضي، مذكرات تفاهم عدة مع بكين في مجال تنفيذ المشاريع الاقتصادية، والنقل، وما إلى ذلك.

وانتقدت بعض الأحزاب السياسية حكومة الكاظمي لإلغائها الاتفاقيات الموقعة مع الصين تحت ضغط أمريكي. وفي الصيف الماضي توجه الكاظمي على رأس وفد كبير إلى الولايات المتحدة حيث وقع اتفاقيات مع المسؤولين الأمريكيين.