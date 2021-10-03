رفض الشعب البحريني لزيارة لبيد والصهاينة

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واقتصر القبول البحريني لكيان الاحتلال على نظام آل خليفة والدائرة التابعة له. اما الشعب البحريني فله كلمة اخرى وهي ان البحرين ترفض الصهاينة.

من جهة اخرى، اسقطت المقاومة في لبنان مسيرة إسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية سالمة دون قصفها او تعطيلها وبالاسلحة المناسبة.

اما في الامارات، فاعتبر علي راشد النعيمي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الاماراتي في مقابلة مع موقع غلوبز الاسرائيلي ان المعركة مع ايران ليست خاصة بكيان الاحتلال فقط بل هي معركة الاماراتيين ايضا، داعيا الى ضرب طهران وايضا تحرير قطاع غزة من المقاومة.

وفي مصر، رغم مساعي السلطات لتلميع صورتها فيما يتعلق بسجل حقوق الانسان، الا ان قضية المعتقلين السياسيين في السجون المصرية تلقي بثقلها على هذه المساعي.

واخيرا مع القهوة، معشوقة الملايين وثاني اكثر منتج مطلوب عالميا بعد النفط واحيا العالم في الأول من تشرين الاول اكتوبر اليوم العالمي للقهوة.