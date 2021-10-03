اميركا تحذر السودان..الدعم مقابل الإنتقال إلى الحكم المدني

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وقال برايس إن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان التقى خلال زيارته للسودان برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وكذلك رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ضمن زعماء سياسيين آخرين، كاشفا، إن فيلتمان، حث الساسة السودانيين على إحراز "تقدم سريع" نحو الحكم المدني بما في ذلك "التوصل إلى توافق بشأن الموعد" الذي تتولى فيه شخصية مدنية رئاسة مجلس السيادة.

وتصل التوترات العسكرية والمدنية في السودان إلى أدنى مستوياتها في أعقاب محاولة الانقلاب.

وأضاف برايس إن "الانحراف عن هذا المسار والتقاعس عن الوفاء بالمعايير الرئيسية سيعرض علاقة السودان الثنائية مع الولايات المتحدة للخطر بما في ذلك المساعدات الأميركية الكبيرة".

يذكر أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، زار السودان في الفترة من 28 سبتمبر أيلول إلى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بعد أسبوع من محاولة انقلاب أثارت التوترات بين الجماعات المدنية والعسكرية التي تتقاسم السلطة في البلاد.

وشهد السودان مؤخرا توترات بين السياسيين العسكريين والمدنيين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها جنود موالون للرئيس السابق، عمر البشير الشهر الماضي.

ويتهم الجنرالات بعض السياسيين بتنحية القوات المسلحة والفشل في الإدارة بشكل صحيح، واتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض على الاستيلاء على السلطة.