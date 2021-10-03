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اعصار شاهين يضرب عمان والامارات

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

تطور إعصار "شاهين"، بشكل سريع ولافت خلال الساعات الماضية، مهددًا بأن يتحول لإعصار مداري من الدرجة الأولى، يضع عددًا من الدول فى دائرة الخطر، أبرزها سلطنة عمان، القريبة من بحر العرب، والإمارات العربية المتحدة.

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اعصار شاهين يضرب عمان والامارات