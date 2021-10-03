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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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آية الله خامنئي: الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد يجب ان تحل دون تدخل ووجود عسكري للقوات الأجنبية
آية الله خامنئي: الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان من أجل القضاء على طالبان قد سلمتها السلطة بعد 20 عاما من القتل والجرائم في هذا البلد
آية الله خامنئي: ليعلم الذين يظنون بأنهم قادرون على ضمان أمنهم عبر الاعتماد على الآخرين سيتلقون صفعات سلوكهم قريبا
آية الله خامنئي: حضور الجيش الأميركي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها
آية الله خامنئي: الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان من أجل القضاء على طالبان قد سلمتها السلطة بعد 20 عاما من القتل والجرائم في هذا البلد
آية الله خامنئي: ليعلم الذين يظنون بأنهم قادرون على ضمان أمنهم عبر الاعتماد على الآخرين سيتلقون صفعات سلوكهم قريبا
آية الله خامنئي: حضور الجيش الأميركي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها
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اعصار شاهين يضرب عمان والامارات
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/10/03/163325802885982600.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/10/03/163325802885982600.mp4
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الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش
تطور إعصار "شاهين"، بشكل سريع ولافت خلال الساعات الماضية، مهددًا بأن يتحول لإعصار مداري من الدرجة الأولى، يضع عددًا من الدول فى دائرة الخطر، أبرزها سلطنة عمان، القريبة من بحر العرب، والإمارات العربية المتحدة.
تصنيف :
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
اعصار شاهين
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