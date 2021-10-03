الاعرجي: التغيير في العراق يأتي من خلال المشاركة الحقيقية في الانتخابات

العالم-العراق

وذكر بيان لمستشارية الامن القومي، ان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي استقبل الاحد بمكتبه، السفير الفرنسي في بغداد، ايريك شوفاليه حيث جرى خلال هذا اللقاء، استعراض العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن العراق حريص على علاقاته مع فرنسا، ويسعى إلى تطويرها وفي جميع المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة ومشاركته في قمة بغداد تؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

كما أشار الأعرجي، إلى أن أمام العراق استحقاق وطني كبير يتمثل بإجراء الانتخابات، وأن الحكومة والمفوضية استكملتا كافة الإجراءات المطلوبة لنجاح الانتخابات، مبينا أن التغيير يأتي من خلال االمشاركة الحقيقية في الانتخابات حسبما افاد موقع العهد نيوز.

واضاف البيان، ان اللقاء تطرق أيضا، إلى ملف سنجار ومخيم الهول، وسبل عودة النازحين إلى مدنهم بشكل آمن.

من جانبه أبدى السفير الفرنسي، إعجابه بإدارة وتنظيم الحشود المليونية التي أدت زيارة الأربعين في كربلاء المقدسة، معربا عن تقديره للجهود التي رافقت هذا الحدث الكبير.