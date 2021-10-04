بالفيديو.. كسر الحصار عن لبنان عزز قوة محور المقاومة

العالم – خاص بالعالم

وقال رئيس حركة الشعب، ابراهيم الحلبي ان المساومة الامريكية على الكيان الاسرائيلي غير مطروح.

واضاف رئيس حركة الشعب ان امريكا تحتفظ بمسألة اساسية لنفسها كقوة عسكرية ويعتبر الكيان الاسرائيلي كقوة حليفة له.

ويعتقد ابراهيم الحلبي ان امريكا يمكن ان تفاوض على بعض المسائل التي تريح سوريا معتبرا ان الانسحاب الامريكي سياسيا من سوريا سجل نقطة لمحور المقاومة سيدعم الدولة السورية بشكل اساسي خاصة على المستوى السياسي.

واشار الحلبي الى ان خطاب الملك السعودي اتى على وقع انتصارات انصار الله في اليمن وعمليا ستسعى واشنطن لتقديم تنازلات بما لا يسمح بخسارة للكيان الصهيوني.

واكد رئيس حركة الشعب ان كسر الحصار وتبعاته السياسية بالمفاوضات ستتضح بعد فترة ان محور الممانعة سيأخذ اكثر مما سيقدم ولا يوجد مجال للتنازل بشأن الحدود البحرية اللبنانية.

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