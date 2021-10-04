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تصريحات نصر الله عن التنقيب حرك ملف المفاوضات مع امريكا

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

اختار توقيت السيد حسن نصر الله في التصريح بشأن التنقيب عن النفط ساعد بفتح الباب لتحريك ملف المفاوضات مع امريكا.

العالم – خاص بالعالم

وقال رئيس تحرير جريدة البناء ناصر قنديل، انه يستبعد كليا فرضية التصعيد الامريكي الاسرائيلي في موضوع الحدود البحرية.

واضاف ناصر قنديل انه سيكون هناك تنازلات اسرائيلية بضغط امريكي بحسب اراء لمحللون صهاينة.

واكد رئيس تحرير جريدة البناء ان احد المكاسب التي يحققها لبنان بقوة توازن الردع بشأن التنقيب عن النفط الذي طرحه السيد حسن نصر الله يؤخذ بمحمل الجد بعد تجربة النفط الايراني.

وشدد قنديل على ان السيد حسن نصر الله اختار وقتا مناسبا للحديث عن مسألة التنقيب وهذا فتح الباب لتحريك ملف المفاوضات مع امريكا.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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