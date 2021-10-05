"طالبان" تعين 38 مسؤولا حكوميا جديدا وتهاجم مخابئ "داعش"

العالم- أفغانستان

وبحسب بيان للمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، تم تعيين مولوي صاحب عبد الكبیر نائبا لرئيس الحكومة للشؤون السياسية، والملا عبد المجيد أخند "وزيرا لشؤون الشهداء والمعوقين".

كما تم تعيين مولوي مطيع الحق رئيسا لهيئة الهلال الأحمر في البلاد، والملا نور الدين ترابي الذي أعلن عن استئناف الإعدامات العلنية مؤخرا، نائبا له.

أما باقي التعيينات، فيخص معظمها مسؤولي الإدارات المحلية في الأقاليم الأفغانية ونواب لهم. وتشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن معظم المسؤولين الجدد من البشتون.

وصادق على جميع التعيينات زعيم "طالبان" هبة الله أخند زاده.

يذكر أن "طالبان" أعلنت عن تشكيل "حكومة مؤقتة" في أفغانستان يوم 7 سبتمبر الماضي، بعد نحو 3 أسابيع من سيطرة الجماعة على كابل وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.

هذا وأصدر رئيس الوزراء بالوكالة الملا محمد حسن آخوند توجيهات بتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية في أفغانستان لتحسين الوضع الأمني في البلاد، وذلك في ظل استمرار هجمات يشنها تنظيم داعش الإرهابي (ولاية خراسان).

وستعمل اللجنة المشتركة على تنسيق عمل الأجهزة الأمنية، كما سبقها تكليف لجنة وزارية لضبط الأمن ووضع خطط لمواجهة أي تفجيرات محتملة من قبل داعش الذي يمثل التهديد الأكبر لحكومة طالبان.