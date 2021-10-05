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وجاء في بيان تم نشره على موقع مهندسي الشركة: "أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل".

في الوقت نفسه أكدت شركة "فيسبوك" أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع "إنستغرام" و"واتساب" عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.

كان مهندسو الشركة التقنيين قالوا في وقت سابق يوم الاثنين عبر تغريدة على موقع "تويتر"، "إلى المجتمع الضخم من الناس والشركات في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا: نحن آسفون".

وأضافوا، "لقد عملنا بجد لاستعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا الإبلاغ عن عودتها للعمل عبر الإنترنت الآن. شكرا لك على تحملك معنا".

بدوره، اعتذر الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، عن العطل الذي لحق بتطبيقات "فيسبوك، واتساب، إنستغرام" ودام لحوالي 6 ساعات.

وقال مارك زوكربيرغ، "عادت منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للعمل من جديد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لفيسبوك، "أعتذر عن الانقطاع الذي حدث اليوم.. أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تحبهم ".

ومن جهة أخرى، كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، عن السبب وراء تعطل فيس بوك ومنصاته لأكثر من 6 ساعات، حيث كشف "أليكس هيرن"، مراسل صحيفة Guardian Tech، أن الأزمة يمكن تلخيصها في أنها "مشكلة أولية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب حقيقة أن "فيس بوك يدير كل شيء عبر فيس بوك".

وقال "هيرن" في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أرسل لي مجموعة من الأصدقاء رسالة نصية يطلبون فيها شرحًا لما حدث لإيقاف فيس بوك بالكامل، لذلك سأقوم بشرح ذلك، كانت البداية عندما أرسل فيس بوك (عن طريق الخطأ، نفترض) تحديثًا إلى بروتوكول توجيه عميق المستوى على الإنترنت، وقد أدى ذلك إلى حدوث مشاكل.

وأضاف "هيرن" عادة، سيكون من السهل جدا إصلاح هذا، أنت فقط ترسل تحديثًا آخر يحل المشكلة، لكن الأمر ليس كذلك، حيث إن الأمور ستظل تسوء، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تنتشر الرسالة في جميع أنحاء الإنترنت.

لكن فيس بوك يدير كل شيء عبر فيس بوك، لذلك عندما تم عمل "بووت" لخوادمها من الإنترنت، تم أيضًا إيقاف تشغيل القدرة على إرسال رسالة المتابعة هذه، وإيقاف إمكانية استخدام البطاقات الذكية لفتح أبواب المبنى الذي يحتوي على الخوادم التي تتحكم في النظام الذي يرسل رسالة المتابعة.

وايقاف خدمة الرسائل التي تستخدمها للاتصال برئيس الأمن المادي لإخبارهم أنهم بحاجة إلى تحويله إلى مركز البيانات بمفتاح مادي لتجاوز قفل باب البطاقة الذكية على الباب الأمامي.

ولعل مشكلة "البطاقات الذكية لأقفال الأبواب ليست من باب الطرافة، ولكنها كانت من ضمن الأسباب التي أدت إلى تأخير الإصلاح بحسب التقرير".

فيما قالت شيرا فرانكل، من نيويورك تايمز: "كنت على الهاتف مع شخص يعمل لدى فيس بوك الذي وصف الموظفين بأنهم غير قادرين على دخول المباني هذا الصباح لبدء تقييم مدى الانقطاع؛ لأن شاراتهم لم تكن تعمل للوصول إلى الأبواب".