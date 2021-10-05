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العراق.. قرار جديد للمفوضية بشأن محطة العد والفرز اليدوي

العراق.. قرار جديد للمفوضية بشأن محطة العد والفرز اليدوي
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العراقية المقررة الأحد المقبل، أصدر مجلس المفوضين، اليوم الثلاثاء، قراراً بشان تعليمات إجراء اختيار محطة العد والفرز اليدوي.

العالم-العراق

وذكر بيان لمفوضية الانتخابات العراقية، أن "مجلس المفوضين وافق على اعتماد الاجراءات الواردة في ادناه عند اجراء القرعة اليدوية لاختيار محطة الاقتراع، التي تجري عليها عملية العد والفرز اليدوي تطبيقا لاحكام الفقرة (أولا) من المادة (۳۸) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة ۲۰۲۰".

اولا: - يكون اجراء القرعة في المكتب الوطني علنية وبحضور ممثل عن فريق الامم المتحدة (UNAMI) والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES ) والمراقبين ووكلاء المرشحين والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام.

ثانيا: - يكون موعد اجراء القرعة الساعة الرابعة مساءا من يوم الاقتراع الخاص ويوم الاقتراع العام.

ثالثا: - تجري القرعة اليدوية على مستوى مراكز الاقتراع بواقع (15) عملية اقتراع للتصويت الخاص تبدأ بالمراكز التي تضم محطتين فقط وتنتهي بالمراكز الانتخابية التي تضم (16) محطة اقتراع وبواقع (۱۷)عملية اقتراع للتصويت العام تبدأ بالمراكز التي تضم محطتين للاقتراع فقط وتنتهي بالمراكز التي تضم (۱۸) ثمانية عشر محطة اقتراع.

رابعا: - اذا كان المركز الانتخابي يضم محطة اقتراع واحدة فأنه تجري عليها عملية العد والفرز اليدوي من دون قرعة.

خامسا: - يجري تبليغ المكاتب الانتخابية بنتائج القرعة بعد الساعة الخامسة عصرا من يوم الاقتراع الخاص او العام عن طريق البريد الرسمي او الاتصال الهاتفي او باي طريقة مناسبة اخرى.

سادساً: - تجري عملية العد والفرز اليدوي التي تم تحديدها بموجب نتائج القرعة بعد انتهاء وقت الاقتراع ووفقا للاجراءات المعتمدة بهذا الخصوص.

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